تراجع أسعار القمح عالميا لأدنى مستوى منذ 3 أشهر

تراجعت العقود الآجلة للقمح في الولايات المتحدة إلى مستوى 6 دولارات للبوشل (27 كيلوجراما)، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر عند 6.2 دولار في 7 ديسمبر الماضي، إذ ضغطت الأسواق على الإمدادات الوفيرة مقابل ارتفاع الطلب من المستهلكين الرئيسيين.

وعدلت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها للأعلى بشأن الإمدادات العالمية للعام التسويقي الحالي، وفقًا لأحدث تقرير WASDE، مما أدى إلى زيادة زخم الإنتاج الوافر من التقارير السابقة حيث عوض ارتفاع الإنتاج في أستراليا وكندا المراجعة الهبوطية للبرازيل.

سعر القمح عالميا

بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير التوقعات بأن روسيا يجب أن تنتج 90 مليون طن في العام التسويقي الحالي، أي بفارق 2 مليون طن عن الرقم القياسي القياسي للعام الماضي، ودعم توافر المبيعات الأجنبية في هذه الفترة إلى مستوى قياسي يبلغ 50 مليون طن، حتى الآن.

وأدى الطلب القوي من الصين، أكبر مستهلك في العالم، إلى الحد من هذا الانخفاض، وأكدت الولايات المتحدة بيع 440 ألف طن من القمح الشتوي الأحمر الناعم الأمريكي إلى البلاد، وهي أكبر كمية من عملية شراء واحدة منذ عام 2020.

تاريخيًا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1350 دولار في مارس 2022.

توقعات سعر القمح

انخفض القمح بمقدار 180.05 دولارًا أمريكيًا أو 22.73٪ منذ بداية عام 2023، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول القمح بسعر 595.77 دولارًا أمريكيًا بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية لشركة وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 547.60 دولار خلال 12 شهرًا.