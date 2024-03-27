انتعاش أسعار القمح عالميا من أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات

ارتفعت العقود الآجلة للقمح إلى ما يزيد عن 5.5 دولار للبوشل (27 كيلوجراما)، ممتدة انتعاشها من أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف عند 5.2 دولار للبوشل اعتبارًا من 15 مارس، حيث فاقت انتكاسات العرض مؤقتًا توافر القمح الوفير من المنتجين الرئيسيين.

وهددت الهجمات الروسية على منشآت الغاز الأوكرانية توقعات إنتاج الحبوب في البلاد والصادرات من سلة الخبز الأوروبية، بالإضافة إلى ذلك، أدى الطقس غير المواتي في فرنسا إلى تصنيف 64% من محصول القمح في البلاد في حالة جيدة أو ممتازة، بانخفاض عن 94% في الفترة المقابلة من العام السابق.

أسعار القمح عالميا

وفي غضون ذلك، دفع انخفاض أسعار القمح في روسيا المزارعين في البلاد إلى التفكير في تخصيص الأراضي الزراعية لزراعة محاصيل أكثر ربحية مثل فول الصويا والبازلاء، وفي أحدث تقرير لـ WASE، رفعت وزارة الزراعة الأمريكية توقعات الإنتاج الروسي للعام التسويقي 23/24 إلى مستوى شبه قياسي يبلغ 91.5 مليون طن، مما رفع القمح المتاح للتصدير إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 51 مليون طن، وهو أكبر مستوى على الإطلاق في العالم.

توقعات أسعار القمح

تاريخيًا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1350 دولارًا في مارس 2022، وانخفض القمح بمقدار 84.73 دولار أمريكي أو 13.49٪ منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول القمح بسعر 535.32 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 490.06 دولار خلال 12 شهرًا.