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دراما المتحدة

ضبط 15 كيلو حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الشرقية

كتب:

محمد بركات
01:41 م | الجمعة 05 أبريل 2024
مخدر الحشيش

مخدر الحشيش

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الشرقية، قيام عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 1,050 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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