القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش في كرداسة

ألقت مباحث كرداسة القبض على عاطل بحوزته مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن رجال مباحث كرداسة من القبض على عاطل حال استقلاله دراجة نارية وبحوزته 25 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض وهاتف محمول.

ألقى القبض على المتهم وبمواجهته أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.