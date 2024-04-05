تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

ساعات قليلة وينطلق لقاء هام ومرتقب للمارد الأحمر على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتطلع الأحمر للفوز باللقب والتأهل لنصف النهائي، وإليكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الليلة.

وتنطلق مباراة الأهلي في تمام الساعة العاشرة مساءً، ونعرض فيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا، لمشاهدة أحداث المباراة وتشجيع الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

وتذاع المباراة عبر مجموعة «بي إن سبورتس» القطرية، التي أسندت إذاعة المباراة إلى قناتها «بى ان سبورت 6 HD»، وفيما يلي نعرض ترددها

تردد بي إن سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

وتذاع مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا بشكل مجاني عبر أون تايم سبورتس الأرضية التي أعلنت إذاعة المباراة كونها تقام على الأراضي المصرية في حضور 30 ألف مشجع.

تردد أون تايم سبورتس

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9.