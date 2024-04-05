تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا
كتب:
رحاب عبدالراضي
02:20 م | الجمعة 05 أبريل 2024
تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا
ساعات قليلة وينطلق لقاء هام ومرتقب للمارد الأحمر على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتطلع الأحمر للفوز باللقب والتأهل لنصف النهائي، وإليكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الليلة.
وتنطلق مباراة الأهلي في تمام الساعة العاشرة مساءً، ونعرض فيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا، لمشاهدة أحداث المباراة وتشجيع الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.
تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا
وتذاع المباراة عبر مجموعة «بي إن سبورتس» القطرية، التي أسندت إذاعة المباراة إلى قناتها «بى ان سبورت 6 HD»، وفيما يلي نعرض ترددها
تردد بي إن سبورتس
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11054
الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا
وتذاع مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا بشكل مجاني عبر أون تايم سبورتس الأرضية التي أعلنت إذاعة المباراة كونها تقام على الأراضي المصرية في حضور 30 ألف مشجع.
تردد أون تايم سبورتس
التردد الرقمي الأرضي: UHF32.
التردد التماثلي الأرضي: UHF9.