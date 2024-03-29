تحقق ثاني توقعات عبير فؤاد في مباراة الأهلي وسيمبا.. مفاجأة بشأن «كوكا»

انتهت مباراة الأهلي وسيمبا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز المارد الأحمر على الفريق التنزاني، ليحجز مكانه في الدور نصف النهائي من البطولة، وهو ما توقعته عبير فؤاد خبيرة الأبراج الفلكية.

توقعت عبير فؤاد أداء اللاعبين، في مباراة الأهلي وسيمبا، إذ صرّحت لـ«الوطن»، أنّ فريق الأهلي يضمّ عددًا كبيرًا من نجوم كرة القدم، الذين يمتلكون مهارة عالية، وقوة بديهية على تسجيل الأهداف، ومنهم مصطفى شوبير، الذي كان في أفضل حالاته، بالإضافة إلى حماسه في بداية المباراة، وإنقاذ مرماه من استقبال هدف لصالح سيمبا.

توقعات عبير فؤاد عن علي معلول

أظهر علي معلول، تعاونًا كبيرًا على أرض الملعب، وهو ما ساعد في الفوز على فريق سيمبا، وهو ما توقعته عبير فؤاد.

وتحدثت «فؤاد» عن حظ عمرو السولية، من خلال التوقعات الفلكية، مشيرة إلى أن كوكب عطارد يقع في البرج الخاص به، مما يساعده على اليقظة الذهنية طوال المباراة، ويعزز قدرته على تسديد الهدف، بالإضافة إلى سرعة بديهته، مما يجعله قادرًا على التخطيط طوال الوقت.

تحقق ثاني توقعات عبير فؤاد

وتوقعت عبير فؤاد أن هناك 3 لاعبين، يحالفهم الحظ الجيد ولديهم فرصة كبيرة لإحراز الهدف، وتحقيق الفوز للأهلي، وهم محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، وعلي معلول، وهو ما حدث على أرض الملعب.

وخلال المباراة سجل «كوكا»، الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، وأظهر اللاعبون أداءً متميزًا، ليفوز الأهلي في نهاية اللقاء.

توقعات عبير فؤاد عن «كهربا»

أمّا عن محمود عبد المنعم كهربا، فتوقعت عبير فؤاد، امتلاكه اليقظة الذهنية طوال الوقت، إلى جانب سرعة البديهة.