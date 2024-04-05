ما نوعية الخيل المستخدم في معارك مسلسل الحشاشين؟.. استغرق تدريبه شهر ونصف

أشاد الجمهور بمشاهد المعارك في مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز المعروض ضمن سباق دراما رمضان 2024، ومن بين أجزاء التجهيزات للعمل الفني كانت الخيول التي شاركت في المعارك وكان لها دورًا قويًا في ظهور الشكل للعام لمعارك المسلسل.

تحدث أحمد عبداللاه، مصمم مشاهد الأكشن والمعارك في مسلسل الحشاشين لـ«الوطن»، عن طبيعة الخيول التي شاركت في معارك مسلسل الحشاشين، «خيول نزلة السمان، ولها مميزات عديدة ومتنوعة».

وحول مكان نشأة الخيول قال عبداللاه «ماعندناش خيول في مصر مُدربة على المعارك، فاضطرينا نجيب خيول من نزلة السمان ونبدأ ندربها على المشاركة في المعركة وكيفية السقوط والجري والقفز وسط المعركة، وتجنب إنها تهيج أو تعمل رد فعل إحنا مش فاهمينه».

تدريب الخيل على الدخول في أجواء الحرب

حاول «عبداللاه» وفريقه تدريب الخيل على الدخول في أجواء الحرب والمعارك، واستمر تدريبها لشهر ونصف تقريبًا، موضحًا كيفية تدريب الخيول: «الخيل زي أي حيوان ينفع يتدرب، وتدريبه بيكون بالتكرار، ولما بتوقعوا مرة واتنين وتلاتة ومش بتساعدوا على إنه يقف، هو بيفهم إنك مش محتاجه يقف، فبيبدأ يتعلم ويتدرب ويحفظ».

شارك في أحداث مسلسل الحشاشين 40 حصانا وأخذ وقتًا طويلًا لتدريبهم، ولم يلجأ فريق العمل إلى شراء خيل مُدرب وجاهز من خارج مصر، وبدلًا من ذلك استعان الفريق بأفراد من مسلسل «Game of Throne» لتدريبهم: «الخيل خارج مصر بتكون غالية وفي صعوبة في الشحن والتعود على الجو والحياة هنا في مصر، فالأمر هيكون مُعقد فكان الأفضل إننا نجيب أفراد من بره يكونوا موجودين معانا طول المسلسل لأن كمان وجود الخيل في الأحداث مش بس في الحروب، وقدرنا نوصل لـ70% من اللي إحنا عاوزين الخيول تعملوا».

معلومات عن خيول نزلة السمان

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن خيول نزلة السمان:

- المعقل الرئيسى لتربية الخيول فى القاهرة.

- ازدهرت بسبب قربها من منطقة الأهرامات التي يأتي لها السياح.

- الخيول تأكل أنواعًا خاصة من العلف، كما تأكل التفاح والسكر.

- تتميز بسهولة التربية والاقتياد وسهولة الحركة والقوة والجمال.