مصمم مشاهد الأكشن بمسلسلات رمضان 2024 لـ«الوطن»: الحشاشين كان الأصعب

تنوعت الأعمال الدرامية في مسلسلات رمضان 2024، بين مسلسل الحشاشين التاريخي، ومسلسل المعلم الشعبي، والكبير أوي 8 الكوميدي، استطاع فريق تصميم المعارك ومشاهد الأكشن، التوفيق بين الأعمال المختلفة باحترافية، وكانت مشاهد المعارك في مسلسل الحشاشين هي الأصعب، وأخذت وقتًا طويلًا وصل إلى 8 أشهر تقريبًا.

أحمد عبداللاه، صمم معارك مسلسل الحشاشين مع فريقه، مشيرًا إلى أنه كان الأصعب من بين جميع المسلسلات في السباق الرمضاني، واستمر تدريب الممثلين لنحو 7 أو 8 أشهر، بينما تدريب الخيول استمر شهر ونصف، والحلقة 11 بمفردها، أخذت النصيب الأكبر، بتجهيز وتصوير 3 أشهر تقريبًا، وهي أولى المعارك التي شهدتها أحداث المسلسل.

خبراء من مسلسل «Game Of Thrones» التاريخي، شاركوا فريق أحمد عبداللاه في معارك مسلسل الحشاشين، يقول: «تمرين الخيل استمر شهر ونصف، تم تدريبهم على كيفية السقوط إزاي، وكيفية القفز، وإزاي يكونوا فاهمين إننا بنعمل معركة، وتدريب الخيل كان من أصعب الحاجات وأخذت وقت طويل، سواء تصميمها أو تصويرها».

يتحدث «عبداللاه» أيضًا عن الشبه بين معارك مسلسل Game Of Thrones، ومسلسل الحشاشين: «ممكن يكون في شبه، لأن كان معانا فريق عمل من المسلسل، لكن مش نسخ كامل للمعارك زي ما بعض الناس بتقول، لكن كان في أفكار خاصة بينا إحنا وتنفيذ مصري كامل، وكان الانتقاد بالنسبة لي إيجابي».

عمل نفتخر به للصناعة

قرر فريق تصميم معارك مسلسل الحشاشين، التنوع بين التاريخ ومواكبة العصر في معارك المسلسل، وهي المرة الأولى التي يتم إنتاج مسلسل تاريخي بالمعارك منذ فيلم صلاح الدين للراحل يوسف شاهين: «دائمًا بنحب نعمل حاجة مختلفة عشان يكون عمل نفتخر به للصناعة، عملنا سيوف وخيول واترجمت وعجبت الناس، ده يفتح المجال إننا نعمل أعمال أكتر من نفس النوع، وكل ما نعمل حاجة شكلها مختلف هيكون في ثقة أكتر، بنحاول نركز في شغلنا والإنتاج لم يبخل بأي تكاليف».

الاختلاف في تصميم المعارك ومشاهد الأكشن بمسلسلات رمضان

التوافق بين تصميم المعارك التاريخية ومشاهد الأكشن الشعبية، والتنوع بين المسلسلات، كان أمرًا صعبًا نتيجة الاختلاف: «الاختلاف في مشاهد الأكشن بيخلي الدماغ دائمًا شغالة وبتساعد على الابتكار في الاتجاه ده، الموضوع متعب ومرهق بس بيكون شيق وممتع، لكن لو بتعمل 6 مسلسلات شعبي أو تاريخي مثلًا ده هيكون أصعب بكتير من الاختلاف، لأن مشاهد الأكشن في مسلسل مش هتتكرر في مسلسل تاني، لازم كل حاجة تكون مختلفة».

كانت بداية أحمد عبداللاه الفنية في فيلم زكي شان مع الفنان أحمد حلمي، كما شارك في فيلم بوشكاش مع الفنان محمد سعد، وربط العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين دوره في مسلسل الحشاشين وأدواره السابقة: «سعيد بردود الفعل وإن الناس فاكراني، أنا فخور بكل محطة في حياتي حتى بعيدًا عن التمثيل والمعارك، وبحب كل حاجة وكل خطوة وصلتني للي أنا فيه دلوقتي، ومُمتن لكل الناس اللي شكرت فيا».