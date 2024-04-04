بعد الأحداث المهمة التي شهدتها الحلقة الماضية من الحشاشين، ينتظر الجمهور مواعيد عرض الحلقة 25 على قناة DMC في رمضان 2024، لمعرفة تطورات الأحداث، فهل ينجح حسن الصباح في إعادة دنيا زاد مرة أخرى إلى القلعة، وهل سينجح يحيى ابن المؤذن في أداء مهمته بقتل الخليفة العباسي.

وتسمح منصة WATCH IT الرقمية لجمهورها مشاهدة الحلقة الجديدة قبل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 25، حيث تعرض الساعة 7:15 مساء أي قبل ساعتين من موعد عرضها على قناة DMC الساعة 9:15 مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 25

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 25

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 25، الساعة 9:15 على قناة DMC والساعة 11 مساء على قناة DMC دراما، بينما تعاد الحلقة على قناة DMC الساعة 1:45 صباحا وإعادة ثانية الساعة 4:15 عصرا، أما الإعادة على قناة DMC دراما تكون بين الـ 6:30 صباحا والـ 1:30 ظهرا.