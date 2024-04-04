احذر أسلوب حسن الصباح في مسلسل الحشاشين.. ما خطورة القسوة على الأبناء؟

شهدت أحداث مسلسل الحشاشين تعامل كريم عبد العزيز الذي يجسد شخصية حسن الصباح ضمن الأحداث، بقسوة وجحود مع أبنائه، وكان مشهد قتل نجله «الحسين» الأكثر قسوة في الحلقات الماضية، ومع اتجاهه للتخلص من نجله الثاني بعد اكتشاف خيانته له، ومن وحي الأحداث يفرض السؤال نفسه: هل اللجوء إلى القسوة في تعامل الآباء مع الأبناء تسبب لهم مشكلات نفسية في المستقبل؟

خطورة استخدام القسوة مع الأبناء

لا شك أن جميع الآباء يحبون أبنائهم، لكن طرق التربية والتعامل معهم تختلف من شخص لآخر، وهناك نسبة من الآباء تستخدم القسوة والعنف في تربية أبنائهم، خاصًة الذكور، إذ يقول الدكتور إبراهيم محمود أخصائي الطب النفسي للأطفال في حديثه مع «الوطن»، إن اتباع هذا النوع من التربية يتسبب في مخاطر عديدة أهمها:

- إصابة الطفل بالجحود والجفاء في المشاعر.

- ازدياد الخوف والرهبة من والديه.

- ميوله إلى العدوان والعنف في تعاملاته.

- الفشل الدراسي.

- التبول اللا إرادي.

- قد يتطور الأمر ويصل لمرحلة الكراهية.

نصائح للتربية السليمة

وبحسب أخصائي الطب النفسي للأطفال، هناك مجموعة من النصائح المهمة للتربية السليمة:

- الرفق واللين في التعامل مع الأبناء، خاصًة في سن تكون شخصيتهم.

- التعامل معهم معاملة الأصدقاء.

- إعطائهم مساحة للتعبير عن رأيهم.

- العمل على زيادة الثقة بينهم.

- عدم استخدام العنف أو سياسة التعنيف إلا في أضيق الحدود.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين، حول شخصية حسن الصباح، مؤسس طائفة الحشاشين التي أرعبت العالم وقت ظهورها، بسبب عمليات الاغتيال التي نفذوها، كما يرصد المسلسل بعض التفاصيل عن كيفية إقناع حسن الصباح أتباعه داخل قلعة «آلموت» لتنفيذ مخططاته.

أبطال مسلسل الحشاشين

يجسد كريم العبدالعزيز شخصية حسن الصباح ويعاونه في البطولة، كل من: أحمد عيد، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.