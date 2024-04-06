«السياحة» تنظم ورشة عن «جودة المشروعات» للعاملين في القطاع

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، وبالتعاون مع مركز الإدارة الحديثة لتنمية الموارد البشرية، عقد ورشة عمل بعنوان «تقييم جودة المشروعات السياحية والفندقية»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، في قاعة ندوات الدور الأرضي بمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

شروط التقدم لحضور ورشة العمل

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي عُمم على قطاعات وإدارات الوزارة كافة، أنه يشترط في المتقدم لحضور ورشة العمل التدريبية، أن يكون من العاملين بالوزارة وجهاتها التابعة بالمجال السياحي، وألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل، شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

آخر موعد للتقدم لحضور ورشة العمل

وأشارت إلى أنه على كل الراغبين في التقدم للورشة، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي، موضحًا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه 5 أيام من اليوم.