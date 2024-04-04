غرفة السياحة: فنادق القاهرة تستقبل أعدادا كبيرة من السياح العرب في عيد الفطر

أكّد محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنَّه وفقا للحجوزات الحالية فإنّ نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى خلال إجازات عيد الفطر المبارك ستتراوح ما بين 85 إلى 90%، لافتًا إلى أنَّ تلك الفترة ستشهد قدوم أعداد جيدة من السياح العرب الذين فضلوا قضاء تلك الإجازات بالعاصمة المصرية القاهرة.

السياح السعوديين الأكثر تواجدًا في مصر خلال عيد الفطر

وأضاف ثروت، لـ«الوطن»، أنَّ السعودية جاءت في المركز الأول عربيا بإرسال السياح لمصر خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أنَّ أعداد جيدة من سياح ليبيا والكويت والأردن والإمارات قرروا قضاء تلك الفترة بمصر، لافتا إلى أنَّ السياح العرب سيستمرون في القدوم للمدن السياحية المصرية طوال شهر أبريل المقبل.

ذروة السياحة العربية خلال الصيف

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة إلى أنَّ ذروة تواجد السياح العرب بمصر تكون خلال أشهر الصيف، وتحديدًا بداية من النصف الثاني من شهر يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، لافتًا إلى أنَّ الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر باتت تقدم طوال العام ولم تعد مقصورة فقط على أشهر الصيف.