مصدر: وزير السياحة سيدعو لإجراء انتخابات الغرف السياحية الأسبوع الجاري

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار أنَّه من المنتظر أنَّ يوجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار خلال الأسبوع الجاري، الدعوة لإجراء انتخابات الغرف السياحية الخمس وهي غرف: «المنشآت والمطاعم السياحية - شركات السياحة - العاديات والسلع السياحية - الغوص والأنشطة البحرية - المنشآت الفندقية»، لافتًا إلى أنَّ انتخابات تلك الغرف ستتمّ قبل نهاية النصف الأول من عام 2024، وذلك وفقا لنص اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية.

مواعيد فتح باب الترشح وموعد إجراء الانتخابات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّه بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية سيتمّ الإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح وموعد إجراء الانتخابات بكل غرفة من الغرف السياحية، وأيضًا مواعيد إجراء الطعون على طلبات الترشح وأيضا مواعيد التنازلات، لافتا إلى أنَّ انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية سيكون خلال شهر من انتهاء انتخابات الغرف السياحية.

السياحة تعين عددا من الأعضاء بمجالس إدارات الغرف السياحية

وأشار المصدر إلى أنَّه بالتزامن مع إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية سيتمّ إجراء انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، والتي يتمّ من خلالها اختيار مجلس إدارة الاتحاد، موضحًا أنَّه بعد انتهاء الانتخابات ستعين وزارة السياحة والآثار عددا من المعينين بكل مجلس إدارة من الغرف المختلفة.