«السياحة» تحتفل بيوم «المخطوط العربي»: تعبير واضح عن فكرنا الثقافي

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتاحف المصرية تحتفل اليوم بـ«اليوم العالمي للمخطوط العربي»، والذي يحل يوم 4 أبريل من كل عام، لافتا إلى أن التراث العربي المخطوط هو تعبير واضح عن هويتنا وفكرنا الثقافي والأدبي الممتد والمتأصل والمتواصل عبر العصور والحضارات.

تراثنا المخطوط ومقومات التواصل الحضاري

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار في بيان اليوم ، أن الموضوع الرئيسي للاحتفال بيوم المخطوط العربي لعام 2024، هو «تراثنا المخطوط، ومقومات التواصل الحضاري»؛ حيث يكمن جمال المخطوطات العربية في الجمع بين الفكر الأدبي والجمال الفني، الذي يظهر من خلال رَوْعَة الخطوط وحُسْن الزخارف.

المتاحف المصرية تزخر بكنوز فريدة وثمينة من التراث العربي المخطوط

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن المتاحف المصرية تزخر بكنوز فريدة وثمينة من التراث العربي المخطوط، موضحة أن متحف الفن الإسلامى يوجد به مخطوط «الحلية الشريفة» الخاصة بوصف رسول الله صل الله عليه وسلم والذي يعود إلى العصر العثماني، كما يحتوي المتحف القبطي على مخطوط «البشائر الأربعة» والذي يوجد بداخله زخارف هندسية وكتابات بالخط الكوفي، كما يحتوى متحف شرم الشيخ على مخطوط «صلوات السواعي» باللغة العربية، والمزين بزخارف نباتية، فيما يضم متحف الغردقة مصحف باللغة العربية يعود للعصر العثماني.