علي جمعة: يجوز أداء العمرة عن الميت باستخدام تطبيق وبمقابل مادي

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال سيدة حول حول حكم استخدام تطبيق يجري تحويل الأموال عبره لتعيين شخص من جهة إدارة التطبيق لأداء عمرة عن قريب ميت؟.

أضاف «جمعة»، خلال برنامج «نور الدين»، على قناة «الناس»، اليوم: «هذا جائز وشائع ومناسب أيضا لأن في هذه التطبيقات يتخيروا طلبة العلم الذين سبق لهم الحج والعمرة وهو مثلا بيكون في مكة ومفيش تكلفة وبيكون طالب للعلم وفاهم لأحكام العمرة والحج».

يوفر الوقت والجهد والمال

وتابع: «الأمر ده بيسهل على الناس ويوفر الوقت والجهد والمال وده نوع من أنواع التيسيرات اللي ممكن نستخدم فيها التكنولوجيا».