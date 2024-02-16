خطوات الحج والعمرة كما فعلها النبي.. اعرف كيف تؤدي المناسك

مع بدء العد التنازلي على حلول شهر رمضان، ويعقبه بشهرين عيد الأضحى، يطرح العشرات من الحجاج والمعتمرين سؤالًا حول ما هي خطوات الحج والعمرة كما فعلها النبي، إذ يحرصون على أداء خامس أركان الإسلام بطريقة صحيحة، فيما أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان سابق لها أنواع الحج، وأركانه، وكيفية أداء مناسكه، وكذلك خطوات العمرة بالتفصيل للرجال والسيدات.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن خطوات الحج والعمرة كما فعلها النبي فضلًا عن متى يبدأ الحج ومتى ينتهي، وخطوات العمرة بالتفصيل للرجال والنساء.

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي؟

ويطرح العشرات سؤالًا حول متى يبدأ الحج ومتى ينتهي، وهو ما أجابت عنه وزارة الحج في بيان لها كشفت خلاله المخطط الزمني للحج، إذ من المقرر أن يصل أول أفواج الحجاج لأداء مناسك الحج 2024 إلى الأراضي المقدسة أول أيام شهر ذي القعدة الموافق 9 مايو المُقبل، وحتى يوم 10 من ذي الحجة.

ما هي أنواع الحج؟

وكشفت دار الإفتاء المصرية في بيان سابق لها عنّ أنواع الحج ثلاثة وهي «الإفراد» وهي أداء الحج مفردًا عن العمرة، و«القران» وهو الإحرام بالحج والعمرة معًا، و«التمتع» وهو الإحرام بالعمرة أثناء شهر الحج أي ينهي العمرة ثم يتحلل وعقب ذلك يُحرم للحج.

ما هي مناسك الحج خطوة بخطوة؟

وفيما يخص خطوات الحج والعمرة كما فعلها النبي، فإنّها تتمثل في الآتي:

- الوضوء فور دخول مكة، ثم الذهاب إلى البيت الحرام، وأداء طواف القدوم مع التكبير والتهليل والدعاء فور رؤية الكعبة.

- الذهاب إلى مكان الطواف بعد التطهر، واستقبال الكعبة المشرفة تجاه الحجر الأسود، ونوي الطواف ثم التكبير والتهليل وإعلان الشهادة، وعقب ذلك السير في الطواف حتى إتمام 7 أشواط بداية من الحجر الأسود وانتهاءً به في كل شوط.

- أداء ركعتا الطواف في مقام إبراهيم، ثم الذهاب إلى الملتزم الذي يقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة والدعاء، وعقب ذلك التوجه لشرب مياه زمزم.

- السعي بين الصفا والمروة مع التهليل والتكبير أثناء الصعود إلى الصفا واستقبال الكعبة المشرفة، والصلاة على النبي، والدعاء للنفس وللغير، ثم بدء أشواط السعي، مع الهرولة «للرجال فقط» أثناء السير بين الميلين الأخضرين، مع التهليل والتكبير فور الوصول للمروة والوقوف عليها قليلًا، وإعادة الأمر حتى انتهاء الأشواط السبعة.

- حلق الرأس بالموس للرجال، والتحلل من إحرام العمرة حتى حلول وقت الإحرام للحج بالذهاب إلى عرفات ومنى.

- وفي يوم التروية، يتهيئ الحجاج للإحرام، بالتطهر والوضوء ثم ارتداء ملابس الإحرام، وصلاة ركعتين في المسجد الحرام، ونوي الحج، ثم ترديد «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إنّ الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك»، بينما تلبي المرأة في سرها، مع المداومة على التلبية باستمرار طوال أثناء أداء مناسك الحج وعدم التوقف عنها إلا أثناء البدء في رمي الجمرات.

- ويخرج الحجاج إلى منى ليؤدوا صلاة الظهر بها، ويبيتوا ليلتهم حتى صلاة فجر يوم عرفة، ثم الاستعداد للوقوف بعرفة يوم 9 ذي الحجة وهو أعظم أركان الحج فإنّ «الحج عرفة ومن فاته الوقوف فقد فاته الحج».

- ويؤدي الحجاج صلاة الظهر والعصر «قصر» يوم 9 ذي الحجة في مسجد نمرة، وبعد غروب الشمس، يتوجه الحجاج إلى مزدلفة، ويؤدوا صلاة المغرب والعشاء «جمع تأخير» والمبيت بها، ثم التوجه إلى منى في الصباح وجمع الحصى من الأرض لرمي جمرة العقبة صباح يوم النحر، حيث يبلغ عددها 7 حصيات في حجم حبة الفول، ثم 21 حصاة للجمرات الثلاث في ثاني أيام العيد، و21 أخرى في ثالث أيام العيد أيضًا.

- من يبقى في منى حتى رابع أيام العيد، فإنّه يقوك برمي الجمرات كما فعل في ثاني وثالث أيام العيد، ثم يتم التحلل من إحرام الحج بحلق الحاج رأسه أو التقصير من شعره، فيما تقوم الحاجة بتقصير أو قص أطراف الشعر فقط.

- وعقب التحلل، يتوجه الحجاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة بأداء 7 أشواط، ثم صلاة ركعتين في مقام إبراهيم، والشرب من ماء زمزم والسعي بين الصفا والمروة، وعقب ذلك يعود الحاج مرة أخرى إلى منى، ويبيت فيها ليلتين 11 و12 ذي الحجة.

- وعقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، يؤدي الحجاج طواف الوداع، لتوديع البيت الحرام، ويستحب تعجيل العودة عقب طواف الوداع مباشرة.