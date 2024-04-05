سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في محال الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

يُعد الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً وانتشاراً داخل محال الصاغة، ويتابعه قطاع كبير من المواطنين للتعرف على مستجدات أسعاره بشكل يومي، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 5-4-2024 في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاء سعر الذهب اليوم في مصر حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في منتصف التعاملات 3548 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في منتصف التعاملات 3105 جنيهات، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في منتصف التعاملات 2661 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في منتصف التعاملات 2075 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في منتصف التعاملات 24840 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.