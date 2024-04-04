تحديث جديد لأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية.. عيار 21 بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب عبر المنصة الرسمية الإلكترونية تحديثًا جديدًا لأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3105 جنيهات.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 3548 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعد أن وصل إلى 3571 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في منتصف التعاملات 3120 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما وصل إلى 3125 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 2661 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما وصل إلى 2679 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 2075 جنيهًا للشراء خلال التعاملات المسائية

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية 24840 جنيها دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.