آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الجمعة 5-4-2024 بسوق الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا كبيرا بلغ 3105 جنيهات للشراء، وفقًا لآخر تحديث من قبل الشعبة العامة للذهب عبر المنصة الرسمية الإلكترونية، إذ شهدت أسواق الذهب حالة من الثبات خلال اليومين الماضيين، بالرغم من وجود حالة رواج في الذهب خاصة مع اقتراب قدوم عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وكذلك سعر باقي الأعيرة الأخرى من الذهب، بحسب آخر تحديث لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 3549 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعد أن وصل إلى 3571 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في بداية التعاملات 3105 جنيه، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما وصل إلى 3125 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في منتصف التعاملات 2661 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما وصل إلى 2679 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 2070 جنيهًا للشراء خلال التعاملات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات الصباحية 24845 جنيها دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.