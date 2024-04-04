سعر جرام الذهب عيار 21 خلال ختام التعاملات المسائية.. اعرف بكام

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه للشراء بتراجع 5 جنيهات عن منتصف التعاملات وفق آخر تحديث من قبل الشعبة العامة للذهب عبر المنصة الرسمية الإلكترونية، وتشهد أسواق الذهب حالة من الثبات خلال اليومين الماضيين بالرغم من حالة الرواج للذهب مع قرب قدوم عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم في مصر

«الوطن» تنشر سعر جرام الذهب عيار 21 كذلك سعر باقي الأعيرة الأخرى من الذهب، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 3547 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعد أن وصل إلى 3571 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في منتصف التعاملات 3100 جنيه، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما وصل إلى 3125 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 2661 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما وصل إلى 2679 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 2070 جنيهًا للشراء خلال التعاملات المسائية.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية 24845 جنيها دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.