الأمين العام للأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لإبادة غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنَّ الأطفال في قطاع غزة وأكثر من مليون مواطن على حافة المجاعة ويحتاجون إلى الماء والغذاء، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وأشار أنطونيو جوتيريش إلى أنه يجب على إسرائيل التوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب الدموية، موضحا أن شاحنات المساعدات تواجه العراقيل في الوصول إلى قطاع غزة.

مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة

وأوضح أن الحرب في قطاع غزة من أشد النزاعات قتلا للمدنيين وعمال الإغاثة، لافتا إلى أن هناك 196 عاملا في المجال الإغاثي وأكثر من 70 موظفا بالأمم المتحدة قتلوا خلال الحرب على القطاع.

وأكد «جوتيريش»، أن إسرائيل اعترفت بالخطأ في الهجوم على عمال الإغاثة بغزة، مستنكراً الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية التي تسمح بتكرار الأخطاء، داعيا إلى تحقيق مستقل واتخاذ إجراءات ميدانية بشأن مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة.