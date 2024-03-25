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دراما المتحدة

جوتيريش: أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية تعني كارثة إنسانية جديدة

كتب:

هانى حسن
09:33 ص | الإثنين 25 مارس 2024
أنطونيو جوتيريش خلال المؤتمر

أنطونيو جوتيريش خلال المؤتمر

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنّ وكالة أونروا تخفف المعاناة عن ملايين اللاجئين، وهي السبيل لتوفير الحياة للمدنيين في غزة، وهناك جهود حثيثة لحل المشاكل المعقدة لأونروا ومنها عدم توفير التمويل اللازم لها.

وأضاف «جوتيريش»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الأمم المتحدة تعمل على حشد المجتمع الدولي لدعم أونروا، وسيتم نشر نتائج التحقيقات الخاصة بشأن ما أثير عن ضلوع موظفي أونروا في هجمات 7 أكتوبر، معربا عن أمله في أن تراجع الدول التي قررت وقف تمويل الأونروا قرارها.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «تحدثنا بقوة منذ وقت طويل بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وعدم ربطه بملف إطلاق المحتجزين»، لافتا إلى أنّ تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

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بقلم هانى حسن