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دراما المتحدة

حزب المؤتمر: زيارات جوتيريش لمصر دليل على دورها المحوري في القضية الفلسطينية

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:52 م | الإثنين 25 مارس 2024
الدكتور مصطفى أباظة أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر

الدكتور مصطفى أباظة أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر

قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تأكيد على دور مصر المحوري لوقف إطلاق النار في غزة ودعم القضية الفلسطينية.

دعم مصر للقضية الفلسطينية 

وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية له، أن تكرار زيارات جوتيريش منذ السابع من أكتوبر الماضي يعكس أهمية مصر في منطقة الشرق الأوسط، ودورها الريادي والمحوري، فضلًا عن التأكيد على حرص مصر الدائم والمستمر على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل وسط صمت دولي مستمر.

وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن مصر قيادة وشعبًا لا زالت وستظل تلتزم بدورها الداعم للقضية الفلسطينية حتى وقف نزيف دماء المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين، ومن ثم الحصول على حقوقهم المشروعة في الحياة بسلام على أرض دولتهم بحدود اتفاقية 1967.

الموقف المصري واضح وصريح

وتابع أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن الموقف المصري واضح وصريح بخصوص القضية الفلسطينية وهو رفض التهجير وتصفية القضية، ولا يمكن أن يتغير مهما حدث، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له القطاع في غزة وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة الخروج عن صمته ووقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون تعرض الاحتلال لها.

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