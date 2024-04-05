موسوعة جينيس تعلن عن أكبر معمر في العالم.. ما سر صحته؟

دخل رسميًا البريطاني جون ألفريد تينيسوود موسعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر معمر في العالم عن عمر 111 عامًا، وهو بريطاني الأصل، وعاش الحربين العالميتين الأولى والثانية، وولد بعد 4 أشهر من غرق سفينة تيتانيك.

ولد «ألفريد» في 16 أغسطس عام 1912، وكان يعمل كاتبًا في مسودع ثم محاسبًا في شركة، وحصل على زيارة مفاجئة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية في منزله بمدينة فيساوثبورت بميرسيسايد، وتم إعلانه رسميًا أكبر رجل على قيد الحياة في العالم عن عمر 111 عاما و222 يومًا بعد وفاة الفنزويلي خوان فيسنتي بيريز خلال الأسبوع الجاير عن عمر يناهز 114 عامًا.

والغريب أن «ألفريد» كان ثالث قائمة المعمرين في العالم، ولكن صاحب المركز الثاني الياباني جيسابورو سونوبي البالغ من العمر 112 عامًا، توفي في 31 مارس الماضي، وهو ما جعل البريطاني يتبربع على عرش معمري العالم.

وتسلم «ألفريد» شهادة الرقم القياسي من «جينيس»، قائلًا: «العالم، بطريقته الخاصة، يتغير دائمًا، وإما أن تعيش طويلًا أو تعيش قصيرًا، ولا يمكنك أن تفعل الكثير حيال ذلك».

سر صحته

لا يعتقد الرجل ذو الـ111 عامًا أن السر في عمره أي اختيارات محددة لأسلوب حياته، يقول: «أنا آكل ما يعطونه لي، وكذلك يفعل الجميع، ليس لدي نظام غذائي خاص.

الطبق المفضل لدى «ألفريد» هو السمك ورقائق البطاطس، مشيرًا إلى أنه يشعر بنفس شعوره عندما كان في الثمانينات من عمره، مقدمًا نصيحته للشباب: «دعوهم يشقون طريقهم الخاص في العالم، نحن جميعًا مختلفون بطرق متنوعة».

كان يتلقى تهنئة عيد الميلاد من الملكة الراحلة إليزابيث

لدى أكبر معمر في العالم حاليًا 7 أحفاد، وبعد أن بلغ عامه المائة في عام 2012، كان يتلقى تهنئة عيد الميلاد كل عام من الملكة إليزابيث الراحلة، واكن قد التقى بها مرتين.