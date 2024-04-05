دعاء يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان: اللهم ارزقني رزقا حلالا

دعاء يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان واحد من الأدعية التي يهتم بها العديد من المسلمين، وذلك بالتزامن مع حلولها اليوم ، ويوم الجمعة هو من خير أيام الأسبوع، والبعض يصفه بأنه العيد الأسبوع للمسلمين، وفيها يستحب الإكثار من الدعاء، بخير الدنيا والآخرة، لاسيما أن الله سبحانه وتعالى، قد خص هذا اليوم المبارك بساعة إجابة لكل دعاء.

دعاء يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

وبالحديث عن دعاء يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، فهي تحل في العشر الأواخر، والتي قالت عنها دار الإفتاء المصرية في إحدى منشوراتها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها خير ليالي العام، بالتالي فإن فضل هذا اليوم مضاعف، نظرا لأنه جاء ضمن الليال العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن دعاء يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من العبادات التي يستحب أن يكثر منها المسلم في هذا اليوم، حتى يضمن أن يفوز بثواب هذا اليوم، وأوضحت أنه من المستحب أن يحرص العبد على الدعاء خلال الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، لأن هذه الساعة تكون نسبة الاستجابة فيها أكبر من أي توقيت أخر في هذا اليوم.

وعن دعاء يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، فهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت».

يوم الجمعه الاخيره من شهر رمضان

- اللهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

- «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

- «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ».

فضل الدعاء وأهمية الاجتهاد فيه

- اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أَمتك ناصيتي بيدك؛ ماضٍ فىَّ حُكمك، عَدلٌ فيَّ قضاؤك؛ أسألك بكل اسمٍ هو لك سَمَّيت به نفسك؛ أو أنزلته في كتابك الكريم؛ أو عَلَّمْتَه أحدًا من خَلْقِك؛ أو استأثرت به في عِلم الغيب عندك أن تَجْعَل القرآن العظيم ربيع قلبي ونُور صدري وجَلاء حزني وذهاب همِّي.

وبخلاف موضوع دعاء يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، فإنه لابد أن يحرص العباد على استغلال يوم الجمعة بكل الطرق الممكنة، وذلك من خلال الاجتهاد في شتىى أنواع العباد.

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت في إحدى فتواها عبر صفحتها الرسمية، أن الدعاء من العبادات المستحبة، ويغير الأقدار، بالتالي لابد أن يكثر العبد من الدعاء لنفسه وأحبته.

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان:

- اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

- ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد منك الجد.

- اللهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.