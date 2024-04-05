أدعية يوم الجمعة الأخيرة من رمضان.. اللهم إنا نسألك راحة المتقين

أدعية يوم الجمعة يحرص كثيرون اليوم على ترديدها إذ تعد الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث يعد يوم الجمعة يوم عظيم فقد أوصى فيه النبي بالدعاء لقوله: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

أدعية يوم الجمعة

وحول أدعية يوم الجمعة نشرت دار الإفتاء عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها في آخر جمعة من رمضان، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، على سبيل المثال:

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا

اللهمَّ إنَّا نسألك راحةَ المتَّقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين وأجر الصابرين وأن تغفر لنا ولآبائنا وأمَّهاتنا يا رب العالمين.

اللهم افتح بصيرتنا على ما تحبُّه من فعل الخيرات التي ترضيك عنا وتحببنا إليك وحبِّبها إلينا وأعنَّا عليها ويسِّرها لنا وتقبَّلها منا يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا. اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب.

اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا.

دعاء يوم الجمعة للمهموين

اللهم إنّا نسألك فرجًا للمهمومين، وراحةً للمكروبين، وأن تصرف عنهم الأذى، وأن تُريح عقولهم، وتُسعد قلوبهم، وتشرح صدورهم.

اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا.

أدعية يوم الجمعة للأبناء والأصدقاء

اللهم في يوم الجمعة نسألك أن ترضى عن أبنائنا وأن توفقّهم لمرضاتك، وأن تُعينهم على الطاعة وتصرف عنهم شرّ المعاصي.

اللهم يا حنان يا منان يا من لا تغفل ولا تنام نسألك العفو والعافية.. وأن تيسر لنا أمرنا كله، ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة أعين.. وبارك لنا في رزقنا كله.

اللهم إنّا نسألك في يوم الجمعة أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا.

اللهم إنّا نسألك لنا و لأحبابنا في يوم الجمعة خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيمًا لا ينفد، وقرّة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرّاء ولا مضرّة ولا فتنةً مضلّة، اللهم زيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين.