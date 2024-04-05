دعاء آخر جمعة في رمضان.. أحاديث تكشف وصايا النبي

يتسابق المؤمنون في آخر جمعة من شهر رمضان، لاستغلال هذه الفرصة النادرة بأفضل الأدعية والطلبات والأمنيات، حيث يُعتبر دعاء آخر جمعة في رمضان من أعظم الدعوات التي يمكن أن يرفعها المؤمن إلى الله، فضلا عن أن النبي الكريم، أوصانا بترديد الدعاء لقوله: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

دعاء آخر جمعة من شهر رمضان

بخصوص الحديث عن دعاء آخر جمعة من شهر رمضان، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أفضل الأدعية المٌستحبة، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة في فضل هذا اليوم، التي جاءت كالتالي:

أحاديث نبوية عن فضل صلاة الجمعة

- ذكرت دار الإفتاء المصرية فضل يوم الجمعة، بما جاء عن أَوْسِ بْنِ أَوْس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ - يَعْنِي بَلِيتَ - فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ» أخرجه أبو داود وابن ماجه في سُننيهما.

الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة

- كما أوصت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، بالإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» رواه مسلم في صحيحه.

أدعية في الجمعة الأخيرة من رمضان

ومن أفضل الأدعية التي يجوز للمسلم أن يرددها في يوم الجمعة على سبيل المقال لا الحصر كالتالي:

اللهم بشرني بما يسرني وأنت خير المبشرين، اللهم ما قسمت في ليلة القدر من خير وصحة وسعة رزق وأخبار مفرحة واستجابة دعاء، فاجعل لنا ولوالدينا وأحبابنا أوفر الحظ والنصيب.

اللهم لا تدع لنا حزنا في قلوبنا إلا بدلتَه فرحا.

اللهُمَّ اسقِ قلوبنا بِذكركَ حتّى تُروى وأشبع أرواحنا بطاعتك حتّى تَقوى، وكُن بِنا رؤوفا رحيما فلا ملجأ لنا سِواك ولا مَأوى.

اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وانعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان.

اللهم نسألك فرجا لكل مهموم وعطاءً لكل محروم وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء.