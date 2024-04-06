من هو نبي الله صاحب اللسان الفصيح؟.. كان يتحدث 72 لغة

القرآن الكريم ذكر قصص وأسماء الأنبياء في جميع سوره، ومنها 6 سور حملت أسماء الأنبياء، هي: سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم ونوح وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن بعض الأنبياء لقبهم الرسول الكريم بنفسه وفقًا لصفاتهم.

سر نبي الله الذي يتكلم 72 لغة

ونستعرض خلال السطور التالية، من هو النبي الذي أطلق عليه لقب نبي الله؟ وفق ما أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، إذ قالت إن نبي الله إدريس عليه السلام لقب بني الله إذ أعطاه الله سبحانه وتعالي العديد من المميزات، وأنعم عليه بالنبوة سيدنا آدم عليه السلام، وقضى من عمره حوالي 308 سنة في عمر سيدنا آدم.

ووفقًا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، خلال برنامج «مصر أرض الأنبياء»، فأن سيدنا إدريس تعلم 72 لغة، وأن مصر كانت رحلة بمعني أن يرتحل الناس إليها، وعندما دخل الفرنسيون لمصر كان المصريون بالأزهر يتحدثون اللغة الفرنسية وقالوا: إن «مصر بلد غريب الشكل».

ذكر النبي إدريس في القرآن الكريم

وذُكر نبي الله إدريس في القرآن الكريم في سورة الأنبياء: الآية 85: «إِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ"، وفي سورة مريم: الآية 56 "وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِدۡرِيسَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيّٗا».

وكانت إن حياة نبي الله إدريس- عليه السلام- مليئة بالعديد من الأحداث المهمة، إذ عاش لعمر قارب 800 عام، كما يعتبر واحدًا من أول الناس الذي قاموا بتدوين المصحف الشريف، وأول من خاط الثياب وصمم الأزياء وأبدلها بلبس الجلد، الذي كان منتشرًا في تلك الفترة بشكل كبير، وأنه أول من قام بتعليم السياسة المدنية في الإسلام.