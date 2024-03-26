إمام مسجد الحسين: صفات الرجولة والشهامة تمثلت في الأنبياء والمرسلين

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، إن الله سبحانه وتعالى، بين لنا في القرآن الكريم صفات الرجال، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا نماذج من الأنبياء والمرسلين الذين كان عندهم شهامة ورجولة.

«عبد السلام»: تعلم كيف تكون شهماً في شهر رمضان

وأضاف «عبد السلام»، في حواره ببرنامج «وزدناهم هدى»، والمذاع على شاشة «قناة الناس»: «في شهر رمضان اتعلم إزاى تكون راجل شهم، وتشارك في حل أي مشكلة، لكن دلوقتى تلاقى مشكلة وتلاقى الناس مكبرة دماغها، لازم نتعلم من سيدنا موسى الشهامة لما سقى للفتاتين».

الرجولة منهج وموقف

وتابع إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه: «الرجولة منهج وموقف، شوفوا السيدة خديجة قالت ايه لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما رجع من الغار اول مرة قالت له إنك تصل الرحم ونصدق الحديث وتطعم الضيف والله لن يخزيك أبداً».