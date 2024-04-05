حالة الطقس أول أيام العيد.. هل نشهد تساقط أمطار وانخفاض درجات حرارة؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات طقس الأيام المقبلة، وحالة الطقس أول أيام العيد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنّ يكون هناك فرصًا لتساقط أمطار غدًا السبت، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من الأحد المقبل، وحتى الثلاثاء 9 أبريل، ويكون الانخفاض على الأنحاء كافة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات وتنشط الرياح، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويصاحب ذلك فرص تساقط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

حالة الطقس أول أيام العيد

وعن حالة الطقس أول أيام العيد الأربعاء 10 أبريل، يكون هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة أول أيام العيد الأربعاء 10 أبريل

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.