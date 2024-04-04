حالة الطقس غدا.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، إذ يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سينــاء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية.

وتكون حـالة الطقس غدا ليلا وفي الصباح الباكر لطيفة على أغلب الأنحاء، وفق بيان الهيئة العامة للأراصد الجوية.

حالة الطقس غدا

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار بيان الأرصاد، إلى نشاط الرياح غدا الجمعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا على معظم المدن والمحافظات كما يلي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.