ماذا يحدث في الطقس قبل أول أيام العيد؟.. تحذير من تغير مفاجئ

بعد أيام من ارتفاع درجات الحرارة، التي تخطت 30 مئوية في القاهرة الكبرى، يستعد المصريون لاستقبال انخفاض كبير في الطقس يصل إلى 5 درجات مئوية، بداية من الأحد المقبل وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك، ومع التقلبات الجوية، يجب اتباع العديد من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على الصحة والوقاية من نزلات البرد.

وبداية من يوم الأحد المقبل حتى الأربعاء المقبل، تنخفض درجات الحرارة بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، مع نشاط ملحوظ للرياح، يؤدي إلى الشعور بانخفاض درجات الحرارة، كما تزداد فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تكون فرص الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري في أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما يستمر نشاط الرياح في مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

سبب انخفاض درجات الحرارة

تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لـ«الوطن»، إن التأثر بامتداد منخفض جوي جديد متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، ، يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الأحد، كما تتأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، وتؤدي إلى انتشار السحب التي ستساعد بدورها على حجب جزء من أشعة الشمس.

نصيحة مهمة للأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة نوال العوضي، استشاري الحساسية والمناعة، مع عودة انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك، خلال حديثها لـ«الوطن»، ضرورة المحافظة على ارتداء الملابس الثقيلة طوال أيام الأسبوع المقبل، مؤكدة ضرورة الإبقاء على ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال يومي الجمعة والسبت، اللذان يشهدان ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة، حتى لا يصاب الشخص بنزلة البرد مع الانخفاض القادم.

وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا، ثم الصيفية أو الخفيفة نهارًا، خاصة خلال أيام الأسبوع المقبل، لتجنب الإصابة بالبرد والنزلات الشعبية.