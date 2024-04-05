«حر وبرد في نفس الوقت».. 6 طرق لحماية نفسك من تقلبات الطقس

مع التغيرات الجذرية في حالة الطقس، خلال الأيام الماضية، وإطلاق تحذيرات من طقس الأيام المقبلة، تسيطر درجات الحرارة المرتفعة على النهار، بينما تنخفض في الليل، وبات المواطنين في قلق من الإصابة بالأمراض، في ظل تباين درجات الحرارة، والحيرة بشأن ارتداء الملابس الخفيفة أم الثقيلة.

موقع «gohealth»، قدم عدة نصائح، وطرق فعالة، من أجل التعامل مع تغيرات الطقس، وحماية نفسك من التقلبات المتكررة خلال الفترة الحالية، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

5 طرق سحرية للوقاية من الأمراض خلال تقلبات الطقس

1- اغسل يديك:

يعد غسل اليدين من أهم النصائح التي يوجهها الأطباء خلال فترة تقلبات الطقس، خاصةً وأنها تكون أكثر عرضة للجراثيم في هذا التوقيت، بينما عدم غسلها بشكل مستمر يتسبب في نقل العديد من الأمراض في هذا التوقيت.

2- الغرغرة بالماء:

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتغرغرون بالماء العادي هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، ومن المثير للدهشة أن هذه قد تكون طريقة بسيطة جدًا لغسل البكتيريا التي قد تكون عالقة في فمك وحلقك، يوصى باستخدام ماء الصنبور بسبب كمية الكلور القليلة التي قد تمنع الجراثيم، يوصى بالاستمرار في سكب ماء الصنبور حول فمك لمدة 60 ثانية ثم بصقه.

كيف تحمي نفسك من تقلبات الطقس؟

3- ممارسة الرياضة:

التمارين الرياضية ليست فقط طريقة رائعة للحفاظ على لياقتك البدنية ولكنها في الواقع قد تساعد في منعك من الإصابة بالمرض، أظهرت الدراسات السابقة أن أجهزة المناعة لدى أولئك الذين يمارسون التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام (45 دقيقة من التمارين 3-5 أيام في الأسبوع) كانت أكثر قدرة على مكافحة أمراض الجهاز التنفسي العلوي.

4- تحسين جودة النوم:

خلال فصل الصيف، يكون معظمنا أقل اهتمامًا بالحصول على نوم جيد أثناء الليل،ولكن من المهم التأكد من الحفاظ على جدول نوم منتظم لتجنب الإصابة بالمرض، حيث أن عادات النوم ومدته لها تأثير مباشر على الصحة العقلية والبدنية.

5- النظام الغذائي:

إن تناول الأطعمة الموسمية له سحره وفوائده الصحية الخاصة، وتحديدا الخضروات والفواكه المليئة بفيتامين سي، فضلا عن تناول العصائر الطازجة، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة.