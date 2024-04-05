اقرأ في «ريفيو» الملحق الأسبوعي لـ«الوطن»: جودر.. مصر تتربع على عرش الدراما

أصدرت جريدة «الوطن» العدد الرابع من «ريفيو»، وهو ملحق أسبوعي يضم عبر صفحاته آراء النقاد والكتاب الصحفيين المهتمين بالكتابة في الفنون.

الصفحة الأولى

- جودر.. مصر تتربع على عرش الدراما

الصفحة الثانية

- مقال رأي لـ أشرف غريب، بعنوان: «جودر» بين شغف الخيال ومتعة الإبهار

- مقال رأي لـ مصطفى الكيلاني، بعنوان: رحلة في عالم «جودر» الساحر

الصفحة الثالثة

- مقال رأي لـ د. آمال عثمان، بعنوان: وثيقة درامية تفجر غضب إسرائيل

- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: «جودر».. المسلسل الذي اتفق عليه الجميع

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ محمد مسعود، بعنوان: «شمس» الدراما المصرية تسطع من جديد بـ «الحشاشين» و«جودر» و«مليحة»

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ حسام مصطفى، بعنوان: «مسار إجباري»: عن دراما المدينة وإشكاليات القدر

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: جنة حسن الصباح

- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: كاريزما كريم عبدالعزيز – الصباح

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ محمد نبيل، بعنوان: «بدون سابق إنذار» بين رمادية الشخصيات وصناعة الدهشة

الصفحة الثامنة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: مسلسل «مليحة» نبض الشارع العربي

- مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: «بدون سابق إنذار».. جوهرة مختلفة في تاج الدراما المصرية!