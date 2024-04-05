اقرأ في «ريفيو» الملحق الأسبوعي لـ«الوطن»: جودر.. مصر تتربع على عرش الدراما
كتب:
محمد عزالدين
05:58 م | الجمعة 05 أبريل 2024
عدد ريفيو
أصدرت جريدة «الوطن» العدد الرابع من «ريفيو»، وهو ملحق أسبوعي يضم عبر صفحاته آراء النقاد والكتاب الصحفيين المهتمين بالكتابة في الفنون.
الصفحة الأولى
- جودر.. مصر تتربع على عرش الدراما
الصفحة الثانية
- مقال رأي لـ أشرف غريب، بعنوان: «جودر» بين شغف الخيال ومتعة الإبهار
- مقال رأي لـ مصطفى الكيلاني، بعنوان: رحلة في عالم «جودر» الساحر
الصفحة الثالثة
- مقال رأي لـ د. آمال عثمان، بعنوان: وثيقة درامية تفجر غضب إسرائيل
- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: «جودر».. المسلسل الذي اتفق عليه الجميع
الصفحة الرابعة
- مقال رأي لـ محمد مسعود، بعنوان: «شمس» الدراما المصرية تسطع من جديد بـ «الحشاشين» و«جودر» و«مليحة»
الصفحة الخامسة
- مقال رأي لـ حسام مصطفى، بعنوان: «مسار إجباري»: عن دراما المدينة وإشكاليات القدر
الصفحة السادسة
- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: جنة حسن الصباح
- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: كاريزما كريم عبدالعزيز – الصباح
الصفحة السابعة
- مقال رأي لـ محمد نبيل، بعنوان: «بدون سابق إنذار» بين رمادية الشخصيات وصناعة الدهشة
الصفحة الثامنة
- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: مسلسل «مليحة» نبض الشارع العربي
- مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: «بدون سابق إنذار».. جوهرة مختلفة في تاج الدراما المصرية!