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دراما المتحدة

اقرأ في «ريفيو» الملحق الأسبوعي لـ«الوطن»: جودر.. مصر تتربع على عرش الدراما

كتب:

محمد عزالدين
05:58 م | الجمعة 05 أبريل 2024
عدد ريفيو

عدد ريفيو

أصدرت جريدة «الوطن» العدد الرابع من «ريفيو»، وهو ملحق أسبوعي يضم عبر صفحاته آراء النقاد والكتاب الصحفيين المهتمين بالكتابة في الفنون.

الصفحة الأولى

- جودر.. مصر تتربع على عرش الدراما

 

الصفحة الثانية

- مقال رأي لـ أشرف غريب، بعنوان: «جودر» بين شغف الخيال ومتعة الإبهار

- مقال رأي لـ مصطفى الكيلاني، بعنوان: رحلة في عالم «جودر» الساحر

 

الصفحة الثالثة

- مقال رأي لـ د. آمال عثمان، بعنوان: وثيقة درامية تفجر غضب إسرائيل

- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: «جودر».. المسلسل الذي اتفق عليه الجميع

 

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ محمد مسعود، بعنوان: «شمس» الدراما المصرية تسطع من جديد بـ «الحشاشين» و«جودر» و«مليحة»

 

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ حسام مصطفى، بعنوان: «مسار إجباري»: عن دراما المدينة وإشكاليات القدر

 

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: جنة حسن الصباح

- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: كاريزما كريم عبدالعزيز – الصباح

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ محمد نبيل، بعنوان: «بدون سابق إنذار» بين رمادية الشخصيات وصناعة الدهشة

 

الصفحة الثامنة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: مسلسل «مليحة» نبض الشارع العربي

- مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: «بدون سابق إنذار».. جوهرة مختلفة في تاج الدراما المصرية!

 

 

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