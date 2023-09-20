الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم: أمطار وسيول على مكة المكرمة

كشفت الأرصاد السعودية في بيان عاجل اليوم عن حالة الطقس اليوم في السعودية وأطلقت الإنذار الأحمر في 4 مناطق، منها عسير والباحة وجازن، محذرة من أمطار وسيول على مكة المكرمة مطالبة سكان تلك المناطق توخي الحذر وعدم الخروج خلال الفترة التي تزداد فيها سقوط الأمطار الرعدية والصواعق.

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار وسيول على مكة المكرمة

وأكدت الأرصاد السعودية أن موجة طقس سيئة، متمثلة في أمطار وسيول على مكة المكرمة، فضلا عن سقوط البرد، وزيادة نشاط الرياح المحملة بالرمال والأترية.

وطالبت المواطنين، وبالأخص السائقين بتوخي الحذر في القيادة، وألا يتم القيادة على مناطق مكة وعسير والباحة وجازان إلا في حالات الضرورة القصوى فقط.

حالة الطقس اليوم في السعودية

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية إلى غزيرة تؤدى إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، والرياح المثيرة للأتربة، على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأضاف البيان، أنه قد تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، صحراء الربع الخالي.

وكشفت الأرصاد توقعات درجات الحرارة اليوم في مناطق السعودية المختلفة، إذ تكون درجة الحرارة المسجلة في مكة المكرمة 46 درجة مئوية للعظمى و33 درجة مئوية للصغرى، والمدينة المنورة 43 درجة مئوية للعظمى و30 درجة مئوية للصغرى.