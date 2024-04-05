توافد آلاف المصلين على الجامع الأزهر التماسا لليلة القدر

بدأت جموع كبيرة من المصلين، في التوافد على الجامع الأزهر، اليوم الجمعة، منذ صلاة العصر، استعدادًا والتماسًا لليلة القدر، في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

ويحرص المصلون على اصطحاب أهليهم وذويهم لتناول الإفطار في ساحة الجامع الأزهر، من أجل ضمان حجز مكان لهم أثناء الصلاة، بسبب الزحام الشديد، والذي يتوقع له أن يتضاعف مع ساعات مساء اليوم.

الجامع الأزهر

من جانبها، رفعت الإدارة العامة للجامع الأزهر، درجات الاستعداد القصوى لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر ⁧‫رمضان⁩ المبارك، بإشراف مباشر من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، من خلال منظومة عمل متكاملة، تعمل على مدار الساعة، إذ شهدت أروقة الجامع وساحاته جهود مكثفة للنظافة والتطهير والتعقيم وتنظيم الدخول والخروج وتوزيع وجبات الإفطار والسحور.

زيادة وجبات السحور

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد وجه بزيادة عدد الوجبات الموزعة في الجامع، إلى ألف وجبة إفطار يوميًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتصبح 6000 وجبة يوميًا، وزيادة وجبات السحور لتصبح 4000 وجبة، للتوسعة على الطلاب الوافدين والمصريين.