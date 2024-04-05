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دراما المتحدة

شيخ الأزهر يشرح معنى اسم الله «الحق»

كتب:

منى صلاح
05:04 م | الجمعة 05 أبريل 2024
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ اسم الله – عز وجل – «الحق» من أسمائه الحسنى وورد في القرآن الكريم 10 مرات، مُستشهداً بقوله – تعالى: «ذلك بأنَّ الله هو الحق وأنَّ ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير»، وفي آية أخرى يقول سبحانه: «الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور»، «ويعلمون أن الله هو الحق المبين».

شيخ الأزهر: السنة النبوية المصدر الثاني لاسم الله «الحق»

وأضاف «الطيب»، في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «اسم الله الحق ورد في أحاديث نبوية كثيرة، منها أحاديث لدعاء النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، في قوله: أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق، ومعنى الحق هنا أنه لا حق غير الله ولا يوجد سواه حق آخر ووعده الحق لا يوجد وعد أو قول حق في درجة القرآن كلام الله».

معنى اسم الله «الحق»

وتابع: «اسم الله الحق أجمعت عليه الأمة الإسلامية، واسمه الحق معناه الموجود وهناك علاقة قوية بين معنى الحق والحقيقة وبين معنى الموجود، وهي علاقة تكاد تصل إلى التطابق، ومفهوم الوجود من المفاهيم العميقة حتى في الفلسفات الحديثة بمعنى أن كثير من الفلاسفة الإلهيين اهتدوا من خلال الوجود وأن للكون إله».

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