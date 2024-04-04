لماذا يذكر «الضار والنافع» معا دائما؟.. شيخ الأزهر يجيب

أجاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على سؤال الإعلامي محمد سعيد محفوظ، «لماذا يأتي الضار والنافع معًا ولا يأتي أحدهما منفردًا؟»، موضحًا، أنّه لا يُحبذ أن يذكر اسم الضار منفردًا ومستقلًا، حتى لا نفهم أن النافع ليس هو الله.

اقتران الضار والنافع معًا

وأوضح شيخ الأزهر، خلال حديثه اليوم من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، المُذاع على شاشة الناس من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن عدم اقتران الضار والنافع معًا، والاعتقاد بأن هناك نافعين آخرين مع الله، يمكن أن يقع في قريب من الشرك بالله.

الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى

وأضاف أن الفائدة من ذكر الاسمين معًا، الإدراك أن النافع هو الله سبحانه وتعالى، وايضا الضار هو الله، حتى لا نعتقد أن من يضرني هو الله، ومن ينفعني هو الله ويمكن أن يكون غير الله، وأشار إلى أن اقتران الاسمين ايضا دلالة على التوحيد بمعني «هو واحد فقط الذي يضر وينفع».