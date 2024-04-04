ملتقى الجامع الأزهر: ليلة القدر امتداد للعطايا والنفحات

عقد الجامع الأزهر اليوم الخميس، فعاليات ملتقى الظهر «رياض الصائمين»، بالظلة العثمانية، تحت عنوان «فضل ليلة القدر»، شارك فيه الدكتور مصطفي الشيشي، الباحث بالجامع الأزهر، والشيخ حذيفة السحيمي، الواعظ بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

ليلة القدر

قال الدكتور مصطفي الشيشي، إن ليلة القدر هي امتداد للعطايا والنفحات من رب العالمين، فنعم الحق جل وعلا وعطاياه علينا لا تنتهي وأعظم هذه النعم أن بلغنا شهر رمضان المبارك، ثم تزداد العطايا من الله جل وعلا فينعم علينا ببلوغ العشر الأواخر بل ونسأله أن يبلغنا ليلة السابع والعشرين التي هي أرجى الليالي لأن تكون ليلة القدر، ومن أفضل ما ندعوا به في هذه الليلة المباركة ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة - رضي الله عنها - إن هي أدركت ليلة القدر، أن تقول «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

ليلة خير من ألف شهر

من جانبه أوضح الشيخ حذيفة السحيمي، هذه الأيام التي نعيشها هي أيام خير وبركة خاصة إن فيها ليلة خير من ألف شهر، ولما فيها من جزيل النعم والثواب العظيم، وقد خص الله تعالى ليلة القدر بخصائص منها: أنه نزل فيها القرآن، ووصفها بأنها مباركة في قوله «إنا أنزلنه في ليلة مباركة»، وأنها تنزل فيها الملائكة والروح، ووصفها بأنها سلام، أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى.