دعاء للحسد.. حصن نفسك وردده باستمرار

دعاء للحسد، يعد من أفضل الأدعية في الأيام العشر الأواخر، التي يرغب المسلمون في معرفتها لتحصين أنفسهم من كل شر، فقد ذكر الحسد في القرآن الكريم ويستحب ترديد الأدعية للحماية من نظرات الحسد والشر.

تتعدد أدعية لحماية النفس، والتي يجب على المسلم ترديدها والمواظبة عليها، لعلها تستجاب وتحميه من الحسد والشر.

دعاء الحسد

ويحرص المسلم على ترديد دعاء للحسد، لتحصين نفسه من الحسد وكل مكروه قد يحدث له، وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنّ دعاء الحسد هو: «اللهم إنا نعوذ بك من الحسد ونعوذ بك من شر كل حاسد إذا حسد».

أدعية الحسد

ويردد المسلمون في تلك الأيام المباركة عددًا من الأدعية المستحبة لعلها تستجاب في العشر الأواخر من رمضان، والتي يوجد بها ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، ومن بين الأدعية المأثورة دعاء للحسد لدفع كل شر ومكروه عنه وعن بيته وأسرته، والتي جاء أبرزها كالآتي:

«بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».

- «اللهم احفظني يا خير حافظ من كل شر، ومن كل حسد وعين، واجعلني في ضمانك وحرزك وأمانك يا أرحم الراحمين».

- «اللهم اصرف عنّي كل مَنْ أراد بي شرّاً، وأشغلهم في نفوسهم، وكُفّ أيديهم».

- «اللهم إنّي أعلم أنّه لم يصبني إلا ما كتبته علّي، وإني لا أخاف أحداً من خلقك ما دمت أنت معي، فاللهم احفظني واحرسني».

- «اللهم إني وكلتك أمري، وأنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم أخرج كل داء أصاب جسدي، وردّ كيد كل عين نظرت في رزقي، واكفني شر خلقك الحاسدين».

- «اللهم لا تجعل نفسي حاقدة حاسدة، وارقني الرضا والقناعة، ولا تجعلني أمدّ بصري إلى غيري، ورضّني بما رزقتني يا أرحم الراحمين».

- «اللهم بارك لي فيما رزقتني، واصرف عنّي شر الأشرار، وكيد الفجّار، وطوارق الليل والنهار».

- «اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكلأني بملكك الذي لا يضام، واحفظني يا حي يا قيّوم».

«اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تصرف عنّي كل عين، وتعافيني من كل حسد».