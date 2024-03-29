دعاء الشعراوي لفك السحر.. ما قرأه إنسان إلا وأبعده الله عنه

دعاء الشعراوي لفك السحر وصفه الشيخ محمد متولي الشعراوي أنه ما قرأه إنسان إلا وأبعد الله عنه السحر حيث هداه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدعاء من خلال قراءته في القرآن.

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في لقاء مسجل إن السحر واقع بدليل قول الله سبحانه وتعالى قَالَ الله تَعَالَى: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ الآية [البقرة:102].

دعاء الشعراوي لفك السحر

وأوضح الشعراوي أن معنى قوله تعالى أن السحر فتنة لأن الإنسان يتعلم السحر ليرفع من قدرته ويكون مميزا عن بني جنسه والأفضل ألا يتعلمه الإنسان.

وحول دعاء الشعراوي لفك السحر هو «اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: (وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ)».

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت فيما يتعلق بالسحر إن المسلم ذا العقيدة السليمة يعلم تمام العلم أن النافع الضار هو الله، وأنه هو المسخر للكون ببديع حكمته وعظيم قدرته، وأن المسلم المتفقه في دينه والباحث الدارس لا ينفي وجود السحر السابق للأدلة التي وردت في صدر البحث، وأن على المسلم أن يكون قوي الإيمان مستعينًا بالله في الملمات والشدائد، وأن الساحر قد يستطيع إيصال الضر والبلاء والأذى بالناس، وقد يصل بذلك إلى التفريق بين المرء وزوجه، ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا إلا بإذن الله تعالى، والمسلم الذي لا يؤمن بالسحر لا يؤثر ذلك في إسلامه، فقد وردت الآراء في حكم السحر.