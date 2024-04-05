«التنمية المحلية»: لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى وأملاك الدولة ومواجهة مخالفات البناء.

تقرير دوري

وتلقت وزارة التنمية المحلية بشكل دوري تقريرا من المحافظات بشأن التصدي لمخالفات البناء ومواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

تلقى الشكاوى

وأكدت وزارة التنمية المحلية تلقي شكاوى المواطنين بشأن مخالفات البناء، وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات بناء من أجل اتخاذ إجراء فوري وجاد معها.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة لاتتواني عن مواجهة أي تجاوزات ويتم الرصد الفوري لمخالفات البناء في القاهرة والمحافظات، واتخاذ ما يلزم تجاه أي مُخالفات من إزالة فورية، وتحرير محاضر ضد المخالفين، وتقوم الوحدات المحلية بإيقاف أعمال المباني المخالفة بدون ترخيص والتحفظ على مواد البناء.