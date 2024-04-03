الحكومة تحدد موعد العمل بلائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

حدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موعد بدء سريان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ووفقا للمعلن من مجلس الوزارء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم، فإنّ موعد العمل بلائحة قانون التصالح في مخالفات البناء بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، رسوم جدية التصالح بنسبة 25% من مقابل التصالح.