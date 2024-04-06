يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم السابع والعشرين في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و30 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ السبت 6-4-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ السبت 6-4-2024، في الساعة 4:09 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم السابع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

بمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم السابع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلئ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 6-4-2024 في كفر الشيخ

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 6-4-2024 في كفر الشيخ في اليوم السابع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و30 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.