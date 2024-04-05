ضبط شخصين يديران كيانا تعليميا وهميا في الغربية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإدارة شخصين «أحدهما حاصل على ليسانس وفتاة- مقيمان بالغربية»، كيان تعليمي وهمي «دون ترخيص» كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، للنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية مزورة، وإيهامهم أنّ تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما «346 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية - كارنيهات دراسية بأسماء مختلفة - طلبات تسجيل التحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.