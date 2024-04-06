على مدار السنوات القليلة الماضية، اهتمت الدراما المصرية بكل جوانب الحياة الأسرية، وناقشت المشكلات كافة التي تتعرض لها الأسرة، وجاء مسلسل بقينا اتنين ليناقش قضية الخلافات الزوجية التي تحدث بين الزوجين بعد مرور سنوات عديدة على زواجهما، بسبب الملل والتعامل بجفاء، الأمر الذي يؤدي إلى توتر العلاقة، ويحرص متابعي المسلسل على معرفة مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 12.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 12

وعن مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 12 فيتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل اليوم السبت الموافق 6 إبريل في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم إذاعة الإعادة الأولى من المسلسل في تمام الساعة 6:30 صباحا، كما يتم عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 صباحا.

قصة مسلسل بقينا اتنين

ومسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير في دور أدهم ورانيا يوسف في دور ياسمين وميمي جمال في دور والدة ياسمين وإدوارد في دور ياسر صديق أدهم، ويناقش المسلسل قضية اجتماعية أسرية مهمة وهي كيفية التعامل مع الخلافات التي تحدث بين الأزواج بعد مرور سنوات عديدة على الزفاف.