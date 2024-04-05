تتصاعد الأحداث بمسلسل «بقينا اتنين»، الذي تبثه قناة سي بي سي الساعة 12 بمنتصف الليل، إذ تتوتر علاقة ياسمين «رانيا يوسف» وأدهم «شريف منير» أكثر، خاصة بعدما علمت أن طليقها يتعرف على فتاة جديدة، وبدأ قصة حب بعد طلاقهما سريعا.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 11

وينتظر الجمهور ماذا سيحدث في علاقة ياسمين وأدهم وهل سيعودان من أجل أبنائهما أم كل شخص منهما سيبني حياة جديدة دون الآخر، لذا نعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 11.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 11

ويأتي موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 11 في الأوقات التالية:

تذاع الإعادة الأولى من المسلسل على شاشة سي بي سي في الساعة 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية على نفس القناة في الساعة 11:30 صباحًا، فيما يكون العرض الأول والحصري للحلقة الجديدة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، إدوارد، مروة عبد المنعم، نسرين هلال، يوسف عثمان، نورا مهدي.