مسلسل جودر الحلقة 11.. هل يستطيع ياسر جلال فك لغز كنز الشمندر؟

شهدت الحلقة 11 من مسلسل جودر أحداثًا مثيرة، قد تكون بداية لفك لغز الحكيم شمندر، إذ يسعى 4 أشقاء، أكبرهم الفنان أحمد بدير، لفك لغز كنز الشمندر والحصول عليه.

أرسل «شمندر» اثنين من أخوته إلى مصر لمساعدة «جودر» الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال في طقوس فك سحر الكنز، تضمنت هذه الطقوس ربط «جودر» بالحبل وإلقائه في بحيرة قارون على أمل إنقاذهم، لكن لم يتم إنقاذهم بالرغم من تنفيذ جودر لشروطهم بالكامل.

مسلسل جودر الحلقة 11.. هل يستطيع جودر فك لغز كنز الشمندر؟

وعندما انتابت الحيرة «جودر» مما يحدث في بحيرة قارون، ذهب للشيخ عبدالله الحطاب الذي كان يحميه منذ الصغر باعتباره مفتاح كنز الشمندر، حتى يحكي له ما حدث معه، ليجده يتحدث بالحديث نفسه الذي دار بينه وبين الأخوين في بحيرة قارون في مسلسل جودر الحلقة 11، ثم يطلب منه أن يذهب للبحيرة لينفذ عهده مع الأخ الثاني، ليتفاجأ «جودر» من معرفة الشيخ عبد الله بما حدث والحديث الذي دار بينهما.

ومن المتوقع أن يقوم «جودر» بفك شفرة كنز الحكيم الشمندر في الحلقات القادمة، إذ يسعى الشمعيون أبناء الحكيم الشمندر في مسلسل جودر الحلقة 11، للسيطرة على «جودر» خلال الحلقات الماضية، حتى يتمكنوا من الخصول على كنز الشمندر بعد فك لغزه.

تعرض الحلقات الجديدة من مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، يوميًا في تمام الساعة 6:05 مساء.