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دراما المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: 600 جندي وضابط قتلوا منذ بدء الحرب على غزة

كتب:

منتصر سليمان
10:22 م | الجمعة 05 أبريل 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 268 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 26 منهم جراحهم خطيرة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف، «600 جندي وضابط قتلوا منذ بدء الحرب في غزة وإصابة 497 آخرين بجروح بالغة الخطورة، وإصابة 3193 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب في قطاع غزة منهم 1552 خلال العملية البرية، وإصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية». 

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بقلم منتصر سليمان