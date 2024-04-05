اقرأ في عدد «الوطن» غدا: تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مصر تساند أهالي غزة «برا وجوا»

تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

- تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. مصر تساند أهالى غزة «براً وجواً»

- «القاهرة» تكثف نقل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع المحاصر بـ«الإسقاط الجوى»

- القوات الجوية تستخدم أضخم طائراتها لتأمين نقل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.. والهلال الأحمر المصرى: إدخال 59 شاحنة محروقات ومساعدات عبر معبر رفح

- 54 شهيداً و82 مصاباً فى 5 مجازر جديدة لقوات الاحتلال ضد العائلات فى القطاع خلال 24 ساعة.. والأمم المتحدة تصوت على قرار محاسبة إسرائيل على «جرائم حرب»

- وزير المالية للمصدرين والمستثمرين: نحن معكم لتحفيز الإنتاج والتصدير

- «معيط»: مستعدون لتبنى أى مبادرات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص

- صلاح عبدالله: «مليحة» ربط الأجيال الجديدة بقضية فلسطين

- «عتبات البهجة» دعوة إلى الحب والتسامح.. وأفكر فى اعتزال «السوشيال ميديا»

- بدأت حياتى فى المسرح وأحتاج نصاً جيداً للعودة إليه

- الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة «فيوتشر»

«- زيزو» يعود للتشكيل الأساسى و«جوميز» يحذر اللاعبين من تكرار الأخطاء

«شيتوس»: «جوزيه» استعان بـ«الإفتاء» ليمنع لاعبى الأهلى من الصيام 3 أيام فى «كوت ديفوار»

- شرح «الأربعين النووية» أبلغ المعانى وأحكم المبانى من أحاديث الرسول لـ «الشرنوبى»

- رؤساء جامعات: استئناف امتحانات «الميدتيرم» بعد إجازة عيد الفطر

- «حسن»: الكليات ملتزمة بالقواعد.. و«التعليم العالى»: إجراء امتحانات نهاية العام فى يونيو ويوليو

الصفحة الثانية

- مصر تساعد أهالى غزة «براً وجواً»

- «القاهرة» تتحدى التعنت الإسرائيلى.. وتكثف نقل المساعدات إلى الشمال المحاصر بـ«الإسقاط الجوى» تنفيذاً لتوجيهات «السيسى»

- القوات الجوية تستخدم أضخم طائراتها لتأمين نقل المواد الغذائية والمظلات تسقطها بأحدث الوسائل.. والهلال الأحمر المصرى: إدخال 59 شاحنة محروقات ومساعدات عبر بوابة معبر رفح

- الأمم المتحدة تصوّت على قرار محاسبة إسرائيل على «جرائم حرب»

- 54 شهيداً و82 مصاباً فى 5 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة.. و«أونروا»: الحرب أدت لنزوح أكثر من 75% من سكان القطاع

- سيدات غزة يصنعن «كحك العيد» تحت قصف صواريخ الاحتلال: «بنفرّح الأطفال»

- «أم العبد»: عملنا عدداً لا بأس به من «صوانى الكحك» لتوزيعه على النازحين

- مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: يدعمون إسرائيل بالمال والسلاح والكذب

الصفحة الثالثة

- مقال رأي لـ د. محمود مسلم، بعنوان: برلمان الكويت

- «معيط» لـ«المستثمرين والمصدرين»: الأولويات الرئاسية فى الجمهورية الجديدة ستُغير وجه مصر الاقتصادى

- وزير المالية: نستكمل الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين

- نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج.. وملتزمون بتنفيذ استراتيجية خفض العجز والدين العام وتحقيق فائض أولى ٣٫٥٪ من الناتج المحلى

- مصر والاتحاد الأوروبى يبحثان تعزيز التعاون فى التعليم العالى والبحث العلمى

­- «عاشور» يستعرض سبل التعاون فى تأهيل وتدريب الخريجين لملاءمة سوق العمل.. و«برجر»: نتطلع لتعزيز الشراكة مع مصر فى المرحلة القادمة

- وزير الإسكان: الالتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف

- «البيئة»: تصنيع خط تدوير المخلفات نموذج تجريبى لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد

- «فؤاد»: حريصون على الاستفادة المثلى من التمويل وتوفير سبل الاستدامة

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ أشرف غريب، بعنوان: «جودر» بين شغف الخيال ومتعة الابهار

- مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: «بدون سابق إنذار».. جوهرة في تاج الدراما!

- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: كاريزما كريم عبدالعزيز – الصباح

- مقال رأي لـ مصطفى الكيلاني، بعنوان: رحلة في عالم «جودر» الساحر

- مقال رأي لـ محمد مسعود، بعنوان: «شمس» الدراما المصرية تسطع من جديد بـ «الحشاشين» و«جودر» و«مليحة»

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ د. آمال عثمان، بعنوان: مسلسل «مليحة» يفضح المؤامرة الصهيونية لسرقة أرض فلسطين

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: مسلسل «مليحة» نبض الشارع العربي

- مقال رأي لـ محمد نبيل، بعنوان: «بدون سابق إنذار».. بين رمادية الشخصيات وصناعة الدهشة

- مقال رأي لـ حسام مصطفى، بعنوان: «مسار إجباري»: عن دراما المدينة وإشكاليات القدر

الصفحة السادسة

- «شيتوس» نجم الأهلى: «اتحرمنا من الصيام 3 أيام.. وجوزيه استعان بالإفتاء»

- «رياض»: «الشهر الكريم له مكانة مميزة ومرتبط بقراءة القرآن وممارسة الرياضة قبل صلاة المغرب»

- أحرص على التواصل مع محمد شوقى وأمير عزمى وأوجه الدعوات فى رمضان للأصدقاء

- يجب على الحائض ترك الصيام فى أيام حيضها إلى أن تطهر

- لمرضى ارتفاع ضغط الدم: قللوا الملح وابتعدوا عن مشروب العرق سوس

- شرح «الأربعين النووية».. أبلغ المعانى وأحكم المبانى من أحاديث الرسول للعلامة «الشرنوبى»

الصفحة السابعة

- صلاح عبدالله: «عتبات البهجة» دعوة إلى الحب والتسامح

- «مليحة» ربط الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية

- «شعبان» وراء تسميتى بـ«عم صلاح».. و«المسرح أساسى اللى بدأت بيه حياتى» وأحتاج نصاً جيداً للعودة إليه

- أفكر فى اعتزال السوشيال ميديا وعمرو يوسف وراء انغماسى فيها.. ولا يصح نشر أسرار الحياة الخاصة على ساحاتها

- «العدل» قدم رواية «عبدالمجيد» برؤية تليفزيونية مبدعة.. وأدعم تحويل الروائع الأدبية لأعمال فنية لمواجهة النصوص الركيكة

- ملك قورة: مشاهد البكاء أرهقتنى فى «بيت الرفاعى».. والحلقات المقبلة مليئة بالمفاجآت

- «كرارة» متعاون ويساند زملاءه.. وممتنة لـ«المتحدة» لدعمها الشباب.. ومتابعة الجمهور شهادة نجاح للمسلسل

الصفحة الثامنة

- «زاوية جروان» منورة بناسها.. احتفالات وإطعام فى شهر الخير

- 1000 صائم.. فانوس ومائدة محبة برعاية خُدام كنيسة

- «إسلام»: المجموع حرمنى من «فنون جميلة»

- دورة «فلسطين» الرمضانية: الكأس للفائز.. والدعم لأشقائنا